الكشف على 1164 مواطن خلال قافلة طبية بالمجان في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية البدراوى بمركز كفر سعد وذلك ضمن خطة شهر يناير الجارى، حيث تردد عليها 1164 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ١٦ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٦٠٦ تحليل معملى وفحص ٣٦ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بالسونار.

كما تم فحص ١٣٧ حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها ١٦٠ مواطن على مدار اليومين.





تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط جولاته بمرور مفاجىء على مركز صحة اول بدمياط،حيث تابع الانضباط الادارى بالمركز وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.





كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط تواجد الاطباء والاطقم الطبية تبعا لجداول النوبتجيات الموضوعة بالمركز.





و من الجدير بالذكر ان مركز صحة اول دمياط يخدم ١٣٢٠٩١ نسمة، ويقدم الخدمات التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادات الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وتطعيمات المسافرين والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة وصرف الألبان الصناعية والعلاج الطبيعي.





بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى.