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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير بريطاني: ضرباتنا ضد الحوثيين تحمل طابع الدفاع عن النفس

اليمن
اليمن
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قال وزير الدولة البريطانى للقوات المسلحة جيمس هيبى  اليوم الجمعة ، إن تحركات بريطانيا و الولايات المتحدة اللية الماضية ضد الحوثيين كانت دفاع عن النفس .

و أكد هيبى أن البحرية البريطانية لا تزال ترغب فى حماية حركة الشحن عبر مضيق المندب بالبحر الاحمر.

وأضاف هيبى “أننا سنرى ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف، وسنقوم بالنظر في اتخاذ خطوات إضافية”.

ولفت إلى أنه كان الرد محدودا وضروريا ومتناسبا ولا نريد رؤية تصعيد في الشرق الأوسط.
ونفذت القوات الأمريكية البريطانية، فجرالجمعة، 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز, و3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة .

الحوثيين بريطانيا الولايات المتحدة