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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مظاهرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على الضربات الأمريكية لمواقع في اليمن

مظاهرات أمام البيت
مظاهرات أمام البيت الأبيض
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شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الجمعة، تظاهرات أمام البيت الأبيض لعدد من المحتجين على الضربات الأمريكية البريطانية التي نفذت اليوم على عدة مواقع في اليمن، وهتف المتظاهرون بعبارات مثل "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن" كما هتفوا أيضًا بتحرير فلسطين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

واليوم الجمعة، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

كما ردت جماعة الحوثيين على الضربات الأمريكية البريطانية المشتركة بعدة صواريخ من الحديدة باتجاه البحر الأحمر، مستهدفين السفن الأمريكية والبريطانية.  

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