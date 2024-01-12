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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: قواتنا بجانب بريطانيا شنت ضربة ضد عدد من الأهداف الحوثية

جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، معلقًا على الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا على الحوثيين في عدة مناطق، أن القوات الأمريكية قامت بتوجيهات منه بجانب القوات البريطانية بشن ضربة ضد عدد من الأهداف الحوثية.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

كما أضافت، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.

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