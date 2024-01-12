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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي انفجارات في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر لها، عن سماع دوي انفجارات في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار، كما أوضحت أن المواقع الحوثية المستهدفة تقع بمحيط ميناء الحديدة.

وأضافت القناة، أن هناك 3 غارات قامت بها القوات الأمريكية والبريطانية مستهدفة مطار الحديدة، في مدينة الحديدة المطلة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

وأمس الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وأدان بشدة هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وطالبهم بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد المجلس، على ضرورة أعطاء تلك السفن التجارية حقها في الملاحة البحرية، فتم التقييد على ذلك القرار 40 صوتًا، ولم يرفضه أي صوت، كما امتنع عن التصويت 4 أصوات فقط.

واستهدفت جماعة الحوثيين منذ بداية ديسمبر الماضي، حوالي 11 سفينة في البحر الأحمر، بصواريخها والطائرات المسيرة، كما تركز استهدافها على الطائرات الإسرائيلية المتوجهة إلى موانئها، كنوع من الرد على الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.  

سماع دوي انفجارات صنعاء وصعدة الحديدة ضربات جوية أمريكية بريطانية