تحريات المباحث كلمة السر حول وفاة طالبة هندسة ببني سويف

كشفت تحريات مباحث قسم شرق بمحافظة بني سويف، تحت إشراف الرائد محمد قاسم رئيس المباحث ومعاونيه بوحدة البحث الجنائي عدم وجود شبهة جنائية حول وفاة طالبة بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بجامعة بني سويف سقطت من الدور الثالث بالمدينة الجامعية مما أدى إلى وفاتها.



وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ مفاده بسقوط طالبة تدعى "ش.ن" من الدور الثالث محل سكن الطالبة بالمدينة الجامعية، وبانتقال فريق البحث الجنائي بمحل الواقعة للوقوف على الأسباب تبين أن السبب وراء الواقعة هو اختلال توازن المجني عليها أثناء قيامها بنشر الغسيل، وهذا ما أكده شهود الواقعة من خلال أصدقاء المجني عليها، فتم نقل الجثمان إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بالتصريح بدفن المجني عليها.