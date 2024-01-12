الثانوية العامة 2024.. العذر المقبول لدخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023، والتي تنطلق 22 يونيو المقبل.

وتجهز الوزارة حزمة من الاجراءات والتعليمات ما يخص الطلاب والمعلمين، وكذا الاستعدادات الأساسية.

وحول الأعذار القهرية أثناء أداء الامتحان، الآتي: إذا حدث عذر قهري “مرضي أو غيره”، أثناء أدائه امتحان اتمام شهادة الثانوية العامة في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان، يعرض على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية، لعمل تقرير طبي، يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.

كما يتم عمل تقرير أخر من رئيس لجنة سير الامتحان، ويتم إرسال التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة، وعرض التقرير على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.