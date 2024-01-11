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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الدقهلية تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول التعامل مع حالات الاستقبال والطوارئ

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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اختتمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية  اليوم الخميس الدورة التدريبية التى نظمتها بعنوان "التسجيل الطبى والتعامل مع حالات الاستقبال والطوارئ " وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وبالتنسيق بين إدارتى التمريض والرعاية الحرجة تحت إشراف الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى.

 استمرت الدورة على مدار ثلاثة أيام وحاضر بها كل من الدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والدكتورة بسمة شوكت مسئول الحضانات وعنايات الأطفال و أميمة صبحى مدير إدارة التمريض.

 شارك في الدورة نحو 31 متدربة من أفراد هيئة التمريض العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العلاجية (مشرفات أقسام الاستقبال ) .

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