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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الأسبوع المقبل.. 10 اجتماعات لـ"موازنة النواب"

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أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات خلال الأسبوع القادم .

 وقال إن لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعين  الأحد القادم  وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023، وكذلك  مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق تطوير التعليم– الهيئة العامة للابنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.

 

وأضاف سالم أن الاجتماع الثالث والرابع  والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15  سوف يناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، وكذلك مناقشة الحساب الختامي لموازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها -جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

 

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين  يوم الثلاثاء  وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة السياحة والاثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر ستعقد يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 وتناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023، وكذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023، فضلا عن مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.
وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.

وكيل خطة النواب خطة النواب حساب ختامي موازنة