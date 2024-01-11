الأسبوع المقبل.. 10 اجتماعات لـ"موازنة النواب"

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات خلال الأسبوع القادم .

وقال إن لجنة الخطة والموازنة ستعقد اجتماعين الأحد القادم وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023، وكذلك مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق تطوير التعليم– الهيئة العامة للابنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف سالم أن الاجتماع الثالث والرابع والمقرر عقدهما يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 سوف يناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023، وكذلك مناقشة الحساب الختامي لموازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها -جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماعين آخرين يوم الثلاثاء وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة السياحة والاثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتي العاشر ستعقد يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 وتناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023، وكذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023، فضلا عن مناقشة الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.