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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياماشيتا أول امرأة تدير مباراة فى تاريخ كأس آسيا

يوشيمي ياماشيتا
يوشيمي ياماشيتا
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعيين اليابانية يوشيمي ياماشيتا حكماً لإدارة مباراة أستراليا والهند، يوم السبت المقبل، لتصبح بذلك أول امرأة تدير لقاء في تاريخ بطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفه قطر . 
وتم اعتماد ياماشيتا في عام 2015، كأول حكمة محترفة من اليابان تحصل على شارة FIFA، وكذلك تعتبر هى أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022.
وكان ياماشيتا واحدة من 6 حكمات تم اختيارهن لكأس العالم FIFA قطر 2022 .
وأدارة ياماشيتا المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات، بين أستراليا ونيوزيلندا 2023.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوشيمي ياماشيتا كأس آسيا 2023