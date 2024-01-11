رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "السويس - السخنة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، خلال جولته اليوم بمنطقة السخنة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة بطول 60 كم.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا الطريق يعد محوراً مهما يربط بين العديد من مناطق التنمية، على رأسها موانئ السخنة والأدبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أن مشروع التطوير يستهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق بزيادة عرض الطريق وحاراته، وفصل مسار الشاحنات عن السيارات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية أعلى مزلقانات السكة الحديد لإلغاء تقاطع مع خط السكة الحديد، كما يتكامل المشروع مع القطار الكهربائي السريع ومخطط مدينة السويس الجديدة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء تقدم معدلات تنفيذ أعمال تطوير الطريق ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه منها 3 حارات للنقل الثقيل، ورصف خرساني، بإجمالي عرض 56 متر وجزيرة وسطى بعرض متغير.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد الطحان، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشرة بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن المشروع يشمل 42 عملا صناعيا، تتضمن 3 كباري علوية ( كوبري القطار السريع – كوبري ميناء السخنة – كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخا.

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