محافظ سوهاج يستجيب لأهالى قرية شطورة بشأن إنارة شارع الساحل البحري الجديد

استجاب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لمناشدات ونداءات أهالي قرية شطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بشأن تطوير شارع الساحل البحري الجديد، عن طريق إنارة الشارع بأعمدة إنارة ولمبات ليد.

وكلف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عامر عوض، رئيس مركز ومدينة طهطا بالمعاينة واتخاذ اللازم والعرض.

وقال أهالي قرية شطورة، إن القرية أصبحت تحظى بدعم وتقدير بفضل الرؤية الحكيمة والإدارة الفعّالة التي أسهمت في تحقيق التقدم والاستقرار، وأنهم يتطلعون بتفاؤل نحو مستقبل أفضل تحت قيادة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأضاف أهالي القرية، أنهم ممتنون لحرص المحافظ وإدارته على توفير الخدمات الأساسية مضيفين ان المحافظة شهدت تحسنًا ملحوظًا، خلال عهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وقال حسني درويش، موظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بطهطا، أحد أبناء القرية، بعد الاستجابة الفورية لمطالبنا، نجد أنفسنا لا نملك إلا كلمات الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج علي هذا الاهتمام الذي لاحظناه في تلبية احتياجاتنا وجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بانتمائنا لهذه المحافظة العظيمة.

وذكر مصطفي سديرة، مهندس معماري، أحد أبناء القرية، أن الخدمات العامة التي يتم تحسينها يومًا بعد يوم تعكس الرؤية الحكيمة للمحافظ، وتجعلنا واثقين في المستقبل الزاهر الذي نتجه نحوه، والذي يمنحنا الشعور بالأمان والراحة بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها المحافظة في سبيل تحسين حياة المواطنين.

وعبر علي قاسم، موظف بالنيابة الإدارية، أحد أبناء القرية، عن شكره للجهود التي يبذلها محافظ سوهاج والتي تسعى لرفع مستوى الخدمات وتحقيق التطوير المستدام، وأن هذا القرار يعكس حسن الاستماع والاستجابة من المحافظ لاحتياجاتهم المجتمعية، وتعزيز الروح الإيجابية في المحافظة.

وقال فضيلة الشيخ محمد أبو طالب، إمام بالأوقاف، أحد أبناء القرية، إن سرعة الموافقة علي طلب تطوير شارع الساحل البحري الجديد، تؤكد علي الاهتمام الدائم من محافظ سوهاج بشؤون المواطنين والاستماع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، والدور الريادي في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.