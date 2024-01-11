تفاصيل احتفال موسم الرياض بألحان صلاح الشرنوبي

تنظم الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ حفلا غنائيا تكريما لألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي بقيادة المايسترو تامر فيضي، ومشاركة مجموعة من نجوم الغناء وهم أصالة، وراغب علامة، ووائل جسار، ونانسي عجرم، وأسماء لمنور.

وأطلقت الشركة المنظمة للحفل التذاكر والتي أنقسمت إلى 4 فئات تتراوح أسعارها ما بين 300 ريال سعودي أي ما يقرب من 2400 جنيه وحتى 90 ريال أي ما يقارب 720 جنيه.

ونشر رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه على منصة «إكس» في وقت سابق بوستر الحفل مساء يوم 18 من يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المقرر أن يشهد تكريم الشرنوبي عن مسيرته الفنية.