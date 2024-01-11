انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالحوامدية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بالحوامدية، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، وسؤال قاطني العقار والجيران المحيطين به عن ملابسات الحريق.

وتبين من خلال تقرير المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق أنه اندلع بالطابق الأخير بعقار مكون من 3 طوابق، وأن ألسنة اللهب قد اندلعت من المطبخ وامتدت إلى باقى محتويات الشقة، ويرجح أن يكون وراءها ماس كهربائي.

وأفادت التحريات أن الحريق لم ينجم عنه أى إصابات.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، نلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بشارع مسجد الليثي.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الأخير لعقار مكون من 3 أدوار بمزلقان الحوامدية القديم.

وأسرع الأهالي لإخماد النيران دون انتظار سيارات الإطفاء التي وصلت متأخرة.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة التي تولت التحقيق.