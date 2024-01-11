القصير يبحث تعزيز دور التعاونيات الزراعية في دعم الفلاح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لبحث آليات تطوير التعاونيات ودورها في دعم المزارعين، وذلك بحضور رؤساء الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية وبعض قيادات الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، قال "القصير"، إن التعاونيات الزراعية في مصر تتسم بقاعدتها العريضة، حيث تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، وهي الحلقة القريبة من الفلاح ويجب تعزيز دورها في توفير مدخلات الإنتاج والميكنة الحديثة وتسهيل الحصول على التمويل، وتسويق المنتجات الزراعية، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

كما أشار وزير الزراعة إلى أنه نظرا لما تمتلكه مصر من خبرة تاريخية وشبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية، أصبحت تلك التعاونيات محط اهتمام خلال الآونة الأخيرة للاستفادة من إمكاناتها البشرية والمادية؛ بما يعزز دورها فيما يتعلق بالتنمية الزراعية، من خلال التصدي لما يواجهها من تحديات وصعوبات حتى تتمكن من القيام بدورها بفعالية وبما يخدم التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر.

وأضاف "القصير"، أن أهم مخرجات المؤتمر الاقتصادي فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الزراعة هو تطوير التعاونيات الزراعية.

وفي نهاية الاجتماع استمع القصير إلى أراء ممثلى الاتحادات والجمعيات التعاونية وطالبهم بتقديم مقترحاتهم التى تدعم دورهم في خدمة المزارعين وسوف يتم الأخذ بها، مشيرا أيضا إلى أهمية الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال.

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