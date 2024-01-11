جنوب أفريقيا: ما فعلته إسرائيل في غزة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها، أن محكمة العدل الدولية تستمع لجنوب أفريقيا ودفاعها القانوني بشأن دعوى تتهم فيها الاحـتلال الإسرائيلي بارتكاب جـرائم بحق الفلسطينيين في غزة.

أعلنت محكمة العدل الدولية، خلال أولى جلساتها لنظر دعوى جنوب إفريقيا، أن ما فعلته إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا تطلب من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبـادة الجماعية.

وأوضحت محكمة العدل الدولية، أن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديا.

وأفادت بأن دعوى جنوب أفريقيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أن إسرائيل لا يجب أن تمنع أي مساعدات إنسانية من الوصول إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.