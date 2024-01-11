وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة

تشارك وزارة الإنتاج الحربى فى معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة.

ووجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، لكل الجهات التابعة للوزارة بتسخير إمكانياتها لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلى وذلك من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمرات والمعارض الداخلية والدولية.

حيث تستعد عدد من الشركات التابعة للوزارة من خلال قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربى للمشاركة فى "معرض صناعات السلع المغذية والوسيطة"، والذى يقام بجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير الجارى .

وقال محمد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن عددا من الشركات التابعة للوزارة سوف تشارك بالمعرض بمجموعة متنوعة من المنتجات المختلفة مثل (المسبوكات الدقيقة، طنابير الفرامل، عقلة جنزير جر بالبنز، شدادات الكهرباء، موفر المياه الذكى، عدادات المياه مسبقة الدفع، مسبوكات النحاس، أجهزة الإطفاء، أجزاء محركات، لمبات ليد، بيليت صلب، تروس مختلفة، ماكيت البطاريات، ماكيت سوائل تبريد المحركات، بروشورات، رول أب)، وأوضح "بكر" أن هذه الشركات تتمثل فى "شركة حلوان للمسبوكات"، و"شركة أبى قير للصناعات الهندسية"، و"شركة شبرا للصناعات الهندسية"، و"شركة المعصرة للصناعات الهندسية"، و"شركة حلوان للصناعات غير الحديدية"، و"شركة حلوان للصناعات الهندسية"، و"شركة بنها للصناعات الإلكترونية"، و"شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية"، و"مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، و"شركة قها للصناعات الكيماوية"، و"شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة"، و"شركة حلوان لمحركات الديزل".

وأكد المتحدث الرسمى، أن الشركات التابعة للوزارة حريصة على إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية واسعار مناسبة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ودعم الإقتصاد القومي.