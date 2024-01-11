مصرع ممرض في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

لقي ممرض مصرعه في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى أمام قرية ميت عاصم التابعة لمدينة مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي بمدينة بنها أمام قرية ميت عاصم وأسفر الحادث عن مصرع ممرض أثناء الذهاب إلى عمله بمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وجرى رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطل حركة المرور والمسافرين وأصحاب السيارات والسائقين ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصى لحين اتخاذ إجراءات التصريح بالدفن من الجهات المعنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.