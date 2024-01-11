طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة على جنوب سيناء والعظمى 22 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 14 درجة، ورياح نشطة أحيانًا 30 كيلومترًا على الساعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 9 والعظمى 20.

طابا الصغرى 11 والعظمى 18.

كاترين الصغرى 2 والعظمى 12.

طور سيناء الصغرى 12 والعظمى 19.

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية، اليوم على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. كما متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

تكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ متر .

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٧ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٢ درجة مئوية

شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢١ درجة مئوية