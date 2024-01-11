المرشح ديسانتيس: انضمام أوكرانيا للناتو يورط أمريكا في حرب عالمية

أكد المترشح الرئاسي الجمهوري بأمريكا رون ديسانتيس، أن انضمام أوكرانيا للناتو يورط الولايات المتحدة الأمريكية في حرب عالمية، والمرشحة الجمهورية لرئاسة الولايات المتحدة نيكي هايلي تعتبر أوكرانيا جزءا من الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس.

وشدد ديسانتيس، على ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على مشكلات الولايات المتحدة مع الصين، وهايلي تقول إنها ستعمل على عدم السماح باجتياح الصين لتايوان، وفقال للقاهرة الإخبارية.

وأشار ديسانتيس، إلى أنه يجب دعم إسرائيل خاصة أن بايدن لا يقدم لها ما يكفي في حربها بغزة وهايلي تتهم ديسانتيس بأنه يؤيد إسرائيل بالقول فقط دون فعل.