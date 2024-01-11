استقرار أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 يناير 2024

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.74 جنيه للشراء و 33.89 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام نظيره المصري، بداية اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 39.23 جنيه للشراء و 39.40 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري اليوم نحو 36.14 جنيه للشراء و 36.31 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري باية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 21.25 جنيه للشراء و21.35 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع.

كما سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري حوالي 8.22 جنيه للبيع، وحوالي 8.26 للشراء.

بينما وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصري الي حوالي 8.129 جنيه للبيع و 8.227 جنيه للشراء.

يبلغ سعر الريال في بنك أبوظبي الإسلامي حوالي 8.238 جنيه للبيع، وكذلك 8.523 جنيه للشراء.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 11-1-2024 استقراراً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع

بينما سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.