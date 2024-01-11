ترمب: وسائل الإعلام تقتطع تصريحاتي ولا تنقلها بدقة

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسائل الإعلام بأنها لم تعد تنقل تصريحاته بشكل صحيح، مشيرًا إلي أنه لا يخطط لأن يكون دكتاتورا.

وقال ترامب، إن "وسائل الإعلام تقتطع تصريحاتي ولا تنقلها بدقة ولم أقل إنني ديكتاتورا"، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل اليوم الخميس.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات هذا العام، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، في قضية التدخل بالانتخابات، وهي خطوة من المؤكد أنها ستسلط الضوء على مشاكله القانونية قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التمهيدية الحزبية في ولاية أيوا، غير أن المشاكل القانونية التي يواجهها ترمب، لا تبدو أنها تعرقل مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، بل على العكس تمامًا، فقد أسهمت في تعزيز معركته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، في مواجهة خصومه الجمهوريين، الذين يبدو أن حظوظهم تتراجع بشكل كبير، وسط توقعات بانهيار حملة رجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، في الأيام والأسابيع المقبلة.