جنوب أفريقيا خصمًا لإسرائيل أمام «العدل الدولية».. ما هي دوافع دعمها للفلسطينيين.. وتضامن سيريل رامافوزا مع أهل غزة

رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بتنفيذ الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني، وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى بيوتهم في غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات بجميع أنواعها إلى القطاع .

لماذا تدافع جنوب أفريقيا عن القضية الفلسطينية؟

عانت جنوب أفريقيا لسنوات طويلة من الاستيطان الهولندي على أراضيها، قام الهولنديون بممارسة جميع أشكال التهجير القسري لمواطني جنوب أفريقيا، كما نفذ الاستعمار مجازر جماعية في حق الشعب الجنوب أفريقي، ونفذت بريطانيا مستوطنات داخل جنوب أفريقيا وقامت بدعوى لاستقدام المواطنين من أوروبا لبناء مستوطنات على أراضِِ في جنوب أفريقيا.

وهذا ما يعانيه اليوم الشعب الفلسطيني من محاولات للتهجير القسري وممارسة جميع أشكال الفصل العنصري، وتنفيذ الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للشعب الفلسطيني داخل القطاع .

مطالبات الوزيرين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين

طالب الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأعلنت الولايات المتحدة رفضها التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة ، واصفا إياها بأنها "غير مسؤولة".

موقف رئيس جنوب أفريقيا الداعم للفلسطينيين

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا عن تضامنه الكامل مع شعب فلسطين في قضيتهم، متعاطفًا مع أهل غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية على أرضه.

ورفض رئيس جنوب أفريقيا الدعوات المتكررة من إسرائيل، لتهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة، وأشار رامافوزا لما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال لمدة 75 عامًا، وسط القمع وفرض جميع أشكال العنصرية وتدمير البنية التحتية للدولة الفلسطينية.

وتبدأ اليوم الخميس الموافق 11 يناير لعام 2024 ، أولى جلسات الاستماع في الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ووجهت لها فيها تهمة الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة .

وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني على أراضيه، ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، فكل يوم يتزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة للقصف المتكرر والوحشي الذي تقوم بة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات المتكررة لتهجير شعب فلسطين، ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ97 تتزايد معاناة الشعب الفلسطيني وترتفع أعداد الشهداء والجرحى فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع أكتوبر ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 23357 شهيدًا، بالإضافة إلى 59410 مصابًا.