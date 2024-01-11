مجلس الأمن يطالب بوقف "فوري" لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار اليوم، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالبًا كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.

واعتمد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الياباني المشترك؛ لإدانة الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، وذلك وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويدين هذا المشروع القرار بأشد العبارات ما لا يقل عن 24 هجوما للحوثيين على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر 2023، ويطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وكذلك إطلاق سراح قائد سفينة جالاكسي وطاقمه.

وأكد مشروع النص على وجوب احترام ممارسة السفن التجارية لحقوقها وحرياتها الملاحية، وفقا للقانون الدولي، كما شدد على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين.