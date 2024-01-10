صحيفة: احتجاج متزايد بين موظفي البيت الأبيض بسبب دعم بايدن لإسرائيل

بدأ موظفو البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية في نشر رسائل مجهولة المصدر بشكل متكرر بهدف التعبير عن اعتراضهم على الدعم الأمريكي الدائم وغير المشروط لإسرائيل.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الأربعاء، أن "حرص الرئيس جو بايدن على استمرار دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى إلى ظهور سلسلة من الرسائل المجهولة المصدر من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو حتى من مسؤولي حملة بايدن".

وأكدت الصحيفة أن "موظفي البيت الأبيض نادرا ما كانوا يسعون في السنوات السابقة للتأثير على سياستهم الرئاسية عبر خلافات داخلية علنية حول القضايا الرئيسية للإدارة".

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة، فإن هناك شعورًا ينتاب البيت الأبيض حاليًا بتغيُّر ثقافي يُعتقد أنه لا تراجع عنه.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر الاستياء الرئيسي بين الموظفين يرجع عادةً إلى التركيز المفرط لوسائل الإعلام على الرسائل المجهولة المصدر التي تعبر عن الانتقادات، مقارنةً بالتأييد العام لسياسات الرئيس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت هناك "تسريبات غير مصرح بها" تحدث بانتظام من بين المسؤولين.

ويشار إلى أنه منذ بداية النزاع الحالي بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأييدها القوي والدائم لإسرائيل.

وعلى الرغم من إدانة منظمة الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية أخرى للأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على القطاع.

ووفقًا لآخر إحصائيات الضحايا جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 96 يومًا، فقد بلغ عدد الوفيات 23،357 شخصًا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 59،410 شخصًا.