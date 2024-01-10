أستاذ علوم سياسية: زيارة بلينكن المرتقبة للقاهرة لا يرجى منها خير

الأربعاء 10/يناير/2024 - 09:55 م

قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن قمة العقبة الثلاثية هي استمرار لضرورة تعاون وتنسيق دول المواجهة ضد إسرائيل في الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكد سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن أمريكا شريك لما يحدث، ولا تريد سلاما في المنطقة، وأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للقاهرة لا يرجى منها خير فبلينكن يتبنى النهج الإسرائيلي ، ويتحدث عن ما بعد حماس وكأن أمريكا هي من تقرر ما سيحدث .

وأوضح أن اللقاء الثلاثي يأتي في إطار التشاور والتنسيق والتعاون بين الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية مشيراً أن اللقاء جاء رافضا لفصل الضفة الغربية عن غزة.

وأشار إلى أن ما يحدث في الضفة ليس بعيدًا عن ما يحدث في غزة من دهم وتنكيل ومداهمات واعتقالات واغتيالات.