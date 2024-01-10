منذ عام 2006.. الأرض تعاند أصحابها فى كأس الأمم الأفريقية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة الأبرز والأهم في القارة الأفريقية، حيث ستدخل المنتخبات سباق الظفر بلقب كأس أمم أفريقيا 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويأمل كوت ديفوار في التتويج بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكسر اللعنة والعقدة التي أصابت مستضيفي تلك البطولة منذ عام 2006 فمنذ ذلك الحين أخفق أصحاب الأرض في التتويج بالبطولة.

ويحلم منتخب الأفيال فى أن تكون هذه المرة ال12 التي تفوز بها البلد المستضيف بالبطولة، بعد أن تم تحقيق هذا الإنجاز 11مرة عبر تاريخ بطولة الكان، حيث خذلت الأرض غانا عام 2008، وفازت مصر باللقب، ثم أعقبها نسخة 2010 بانجولا وفاز بها الفراعنة أيضا، ثم نسخة 2012 بالجابون وغينيا الاستوائية وفازت بها زامبيا، وفى عام 2013 بجنوب افريقي وفازت بها نيجيريا، واستضافت 2015 دولة غينيا الاستوائية وفاز بها ساحل العاج و2017 بالجابون حصد لقبها الكاميرون أما 2019، فأقيمت بمصر وفازت بها الجزائر، ثم عام 2021 والتي استضافتها الكاميرون وفاز بها منتخب السنغال على حساب المنتخب المصري.

وعبر التاريخ، لم يتوج سوى 8 منتخبات باللقب في 11 مرة لعبت البطولة على أرضهم، وهم مصر (3 مرات) عام 1959 وعام 1986 وعام 2006، غانا (مرتين عام 1963 وعام 1978)، إثيوبيا عام 1962، السودان عام 1970، نيجيريا عام 1980 ، الجزائر عام 1990، جنوب إفريقيا عام 1996 وتونس بنسخة 2004.