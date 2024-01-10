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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رسميًا.. وزارة التعليم تعلن عن رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها حول امتحانات الثانوية العامة 2024، وتتيح استمارة اتمام شهادة الثانوية العامة الأحد المقبل، عبر موقعها الإلكتروني، والتي تستمر حتى 22 فبراير المقبل.

وحول رسوم الامتحان أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يسدد الطالب المتقدم للامتحان  (۲۰۰) مائتي جنيه مصرى مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى (۱۰) عشرة جنيهات مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية).

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان ( ۲۰۰ ) مائتي جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى ( ۲۱۰ ) جنيهات مصرية رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة (تنفيذًا للقرار الوزاري رقم ( ١٦٣ ) لسنة ۲۰۲۳ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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