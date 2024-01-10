كأس الرابطة.. إنبي يسقط أمام سيراميكا بثنائية

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، الفوز على حساب فريق إنبي، بنتيجة 2-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

سجل ثنائية فريق سيراميكا كليوباترا اللاعب ايجولا في الدقيقة 1، واللاعب جون ايبوكا في الدقيقة 90+3، كما حصل لاعب إنبي مودي ناصر على بطاقة حمراء في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

وتضم المجموعة الثالثة بكأس الرابطة فرق، إنبي، سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي، الداخلية.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا توج ببطولة كأس الرابطة في نسخة 2023، بينما توج فريق فيوتشر بلقب البطولة نسخة 2022.