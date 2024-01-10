"القاهرة الإخبارية": الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية وغزة لم تتوقف

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ المدينة تشهد تكثيف العدوان الإسرائيلي الذي طال المنطقة الجنوبية لقطاع غزة بشكل خاص وعموم قطاع غزة بشكل عام.

وأضاف جبر في مداخلة عبر القناة مع الإعلامية شيماء الكردي، أنّ آخر هذه الغارات تركزت في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح في المحافظة الوسطى.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية: "هذا المستشفى ومحيطه تعرض لعدد كبير من الأحزمة النارية خلال الساعة الماضية والتي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع أعداد من الشهداء ومركبات الدفاع المدني المحيطة به بالإضافة إلى القصف العنيف الذي طال منازل المواطنين في دير البلح ومحافظة خان يونس".

وأردف: "الغارات الإسرائيلية لم تتوقف عن القصف العشوائي تجاه المناطق الشرقية لرفح وخان يونس والمحافظة الوسطى والتي تضم مخيم البريج والمغازي من الناحية الشرقية بالإضافة إلى إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها بشكل عشوائي تجاه المنطقة الغربية لبلدة دير البلح".

