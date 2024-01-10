المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة قتل سيدة في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لسائق، لاتهامه بقتل سيدة باستخدام سلاح ناري بقرية الشموت التابعة لدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5370 /2023 / قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 2375 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم " م.م.ع" سائق، بقرية الشموت مركز بنها، قتل المجنى عليها "ندى سعيد حسن حسين" عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف بينهما عقد العزم و بيت النية على قتلها و أعد لذلك سلاحاً نارياً " مسدس " حاشاه بالطلقات ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه لمسكنها و ما أن ظفر بها أطلق صوبها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى إحرازه - بنية إزهاق روحها - فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس فردى الإطلاق "، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.