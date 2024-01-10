"مدفعش ثمن المخدرات"...عامل يقتل صديقه ويحرق جثته بالسلام

أقدم عامل على قتل صديقه الشاذ وهشم رأسه وأحرق جثته لعدم دفعه ثمن المخدرات بمنطقة السلام بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغا من الاهالى بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الامن، وعثرت على جثة عامل، 50 عاما، مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين، والجثة فى حالة تعفن تام.

وبإجراء التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق “توك توك”، وتم ضبطه.

وقال سائق التوك توك أنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك وبالبحث عن الشخص تم ضبطه اثناء أختبائه بمنطقة العاشر من رمضان وبتضييق الخناق عليه أعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم أنه على علاقة شاذة بالمتوفى منذ 5 سنوات ويوم الواقعة حضر وجلب معه مخدرات لكن القتيل رفض دفع ثمنها بعدما تعاطياها سويا.

وأضاف المتهم انه قام بتهشيم رأس القتيل بمطرقة ثم خنقه بتيشرت وأن الجثة أحترقت بعدما امتد إليها نار من فحم كان على البوتاجاز وقت الواقعة، كما أعترف المتهم بسرقة 170 جنية بجانب الهاتف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.