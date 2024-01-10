النقل الدولي: قطر وافقت علي دخول الشاحنات المصرية لأراضيها

تلقت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بموافقه وزارة النقل بدولة قطر علي دخول الشاحنات المصرية لقطر.

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس غرفه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ان قرار الفريق جاسم بن يوسف بن أحمد السليطي وزير المواصلات بدولة قطر تأتي في ظل العلاقات القوية بين مصر ودولة قطر ورغبة منها في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك بين البلدين.

الجدير بالذكر أن الفر يق كامل الوزير، وزير النقل أكد في وقت سابق وخلال لقائه بالوزير القطري خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية مايو 2023، بدبي أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري.