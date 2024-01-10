إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الفيوم، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى الفيوم برعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أنه من خلال"ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيها أو 3 بطانين بـ360جنيها أو توفير 2 بطانية ولحاف بـ455 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

وأشار "شعبان" إلى أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.