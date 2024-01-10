سيرهو جيراسي قائد أحلام منتخب غينيا في أمم أفريقيا

يعول منتخب غينيا على سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت الألماني، لقيادة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا والتى تنطلق 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، بعد أن أصبح جاهزًا للمشاركة في البطولة، وتعد هذه النسخة هي الأولى الذي يدافع فيها سيرهوان على ألوان منتخب الرعد الوطني، خاصة وإنه سبق ومثل منتخب فرنسا في مرحلة الشباب، قبل أن ينضم لمنتخب بلاده للمره الأولى في 2022.

وقدم سيرهو جيراسي صاحب الـ 27 عاما مستوى قوي في بداية الموسم بعد أن سجل 17 هدفا خلال المشاركة في 14 مباراة مع الفريق الألماني صاحب المركز الثالث في البوندسليجا، قبل أن يتعرض للإصابة في المباراة الودية التي فاز بها منتخب غينيا على نيجيريا بهدفين دون رد في المباراة الودية التى خاضها المنتخبان استعدادا للكان.

ويعد جيراسي من اللاعبين المنتظر تألهم خلال البطولة، خاصة وإنه من المهاجمين الأفارق التى تألقت في الفترة الماضية بالدوريات الأوروربية، ويسرع الجهاز الفني للمنتخب الغيني الزمن لعودة اللاعب لمستواه الطبيعي بعد تعافيه من الاصابة.

وتلعب غينيا في المجموعة الثالثة والتي تضم السنغال حامل اللقب، والكاميرون، بالإضافة إلى جامبيا ومن المتوقع ان يكون منتخب غينيا هو الحصان الأسود لتلك البطولة.