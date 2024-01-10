كأس السوبر الإسباني.. رودريجو وفينيسيوس يقودان التشكيل المتوقع لمواجهة أتلتيكو

يصطدم فريق ريال مدريد، فى تمام التاسعة من مساء الليلة بنظيره أتلتيكو مدريد، فى "ديربى مدريد"، وذلك على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، والتى تستضيفها أرض المملكة العربية السعودية.

ويسعى الإيطالى كارلو أنشيلوتي، للدفع بكل أوراقه الجاهزة بقيادة فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، فى الديربى الأول والأكبر فى مدينة مدريد الإسبانية، لما تحمله تلك المواجهة من تاريخ عريق.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: جارسيا - ناتشو - روديجر - كارفاخال.

خط الوسط: تشواميني - كروس - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس .

تعتبر تلك النسخة هى الرابعة التى تستضيفها أرض المملكة العربية السعودية من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

ويسعى الفريق الملكى للفوز والتأهل لنهائى السوبر الإسبانى، لمواجهة الفائز من مواجهة برشلونة و أوساسونا.

وتعتبر أرض المملكة فال خير على ريال مدريد، حيث يمتلك الفريق الملكى، النصيب الأكبر من الثلاثية التي لعبت في المملكة، بحصد بطولتين مقابل تتويج وحيد للبارسا.



ويشعر لاعبو ريال مدريد بحالة من الاستياء تجاه خافيير ألبيرولا روخاس، الحكم الذى الذي سيدير المباراة أمام أتلتيكو مدريد، لما يحمله من فال سيئ على لاعبي الملكى، بعدما أدار مباراة الديربي في الليجا على ملعب أتلتيكو، التي خسرها هذا الموسم، واتخذ عددا من القرارات المثيرة للجدل.

