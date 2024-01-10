وزير الرياضة: مصر تستضيف بطولة العالم الشاملة للرماية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استضافة مصر لبطولة العالم للرماية الشاملة على مجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في الفترة من 24 يناير وحتى 10 فبراير.

وأضاف صبحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية.

وأشار الوزير إلى أن النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، تأتي بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للرماية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.