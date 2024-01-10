ريال مدريد يسعى لاستغلال تاريخ أرض السعودية فى مواجهة أتلتيكو مدريد

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت القمة المرتقبة بين فريقى ريال مدريد، الذى يصطدم بنظيره أتلتيكو مدريد، فى تمام التاسعة من مساء اليوم، وذلك على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى، والتى تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتعتبر تلك المواجهة هى الديربى الأول والأكبر فى مدينة مدريد الإسبانية، لما تحمله تلك المواجهة من تاريخ عريق.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتى يشارك فيها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

ويسعى الفريق الملكى للفوز والتأهل لنهائى السوبر الإسبانى، لمواجهة الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا.

وتعتبر ارض المملكة فال خير على ريال مدريد، حيث يمتلك الفريق الملكى، النصيب الأكبر من الثلاثية التي لعبت في المملكة، بحصد بطولتين مقابل تتويج وحيد للبارسا.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق أتلتيكو مدريد للفوز والتأهل لنهائى البطولة والظفر بها لأول مرة منذ استضافتها أرض المملكة العربية السعودية، ورد الاعتبار من المواجهة التى جمعت بينهما فى السعودية فى نهائى البطولة بنسختها الأولى.

ويشعر لاعبو ريال مدريد بحالة من الاستياء تجاه خافيير ألبيرولا روخاس، الحكم الذى الذي سيدير المباراة أمام أتلتيكو مدريد، لما يحمله من فال سئ على لاعبو الملكى، بعدما أدار مباراة الديربي في الليجا على ملعب أتلتيكو، التي خسرها هذا الموسم، واتخذ عددا من القرارات المثيرة للجدل.