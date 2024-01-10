رئيس تعليم الشيوخ: مصر رقم واحد عربيًا وإفريقيًا ومنطقة الشرق الأوسط في إنتاج الدواء

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن مصر هي الدولة رقم واحد في الدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الاوسط في انتاج الدواء وهذا يعد انجازا كبيرا وجهدا مشكورا للحكومة والقيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتماما كبيرا ليكون اضافة قوية للاقتصاد القومي بفتح مجالات للتصدير للادواء المصري في الاسواق المحيطة.

وجاء ذلك في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامه، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأضاف دعبس قائلًا: إن مصر تعتمد في السوق الدواء علي 92 بالمائة من الانتاج المحلي للدواء و8 بالمائة فقط من الاستيراد من الخارج وان ارتفاع الاسعار الخاصة بالدواء يعود كما كشف عنه احد التقارير الهامه إلى بعض الامور منها ارتفاع اسعار الشحن وكذلك ارتفاع اسعار المواد الخام خاصة وان 90 بالمائة من المواد الخام لتصنيع الدواء مستوردة من الخارج.

وأشار دعبس إلى أن المنظومة الصحية في مصر منظومة محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة خاصة وأن الازمات كشفت عن ذلك وللحقيقة التاريخ سيذكر أن مصر كانت اقل الدول تأثرا في أزمة كرونا وأن مصر قامت بالقضاء علي فيروس سي وأن مصر قدمت مجهودات متميزة للحد من انتشار الامراض السرطانية ومعالجتها كل تلك الامور والمبادرات الرئاسية في كثير من الامور الخاصة بمنظومة الصحة تجعلنا نفخر بالمنظومة الصحية المصرية.

وقال: “نتوجه بالشكر للقيادة السياسية وان مصر دولة اقرت تشريع لمواجهة الازمات الصحية، حيث تم إقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 لانشاء صندوق مواجهة الازمات الصحية وهو ما كان له فعل السحر في علاج الأمراض الوراثية والنادرة وأمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الامراض”.