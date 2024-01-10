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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "صحة الشيوخ": لدينا 400 مستشفى غير مستغلة ويجب الاستفادة منها

رئيس صحة الشيوخ
رئيس صحة الشيوخ
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قال النائب على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أن قطاع الصحة يحاول تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصرى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأضاف مهران: أتمنى من وزراة الصحة الأخذ فى الاعتبار عدد من المحاور الهامة، منها الاستغلال الأفضل للأصول حيث يوجد لدينا أكثر من 400 مستشفى تكامل غير مستغلة جيدا، متابعا، أيضا لابد من زيادة موارد بعض المنشآت الصحية من خلال تفعيل لائحة التعاقدات المباشرة مع الشركات المعتمدة من هيئة الشراء الموحد بالتعاقد المباشر لتوفير عد من المستلزمات لمواجهة قوائم الانتظار .
وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أيضا من المحاور الهامة، ضرورة وجود مرونة أكثر فى اعتماد المنشأت الصحية  والعمل على تحسين الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى العمل على وجود مرونة فى تسعير الدواء وإعادة تسعير الدواء المصدر للخارج.
 

رئيس صحة الشيوخ 400 مستشفي النائب على مهران