13 نصيحة للعناية ببشرتك خلال فصل الشتاء.. تعرف عليهم

تتعرض البشرة في فصل الشتاء، لتحديات متنوعة نتيجة للظروف الجوية الباردة والرياح الجافة، وتحتاج إلى عناية خاصة خلال هذا الوقت للحفاظ على نضارتها وتجنب الجفاف الذي قد يتسبب في مشاكل مزعجة.

ولكي تتمتع البشرة بالنعومة والنضارة خلال الشتاء، نقدم مجموعة من الإرشادات والنصائح للعناية بها خلال هذا الفصل: