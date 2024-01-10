ثراء جبيل تعلق على عملها مع تامر حسني.. والأخير يرد

علقت الفنانة ثراء جبيل على طرح أحدث كليب للفنان تامر حسنى “موحشتكيش”، والذي شاركت خلاله كموديل وذلك لأول مرة .

وكتبت ثراء على صفحتها بإنستجرام: "أخيراً الكليب نزل أنا سعيدة جداً لاختيارى إنى أكون جزء من كليب للفنان اللى بحبه أوى وبحب أغانيه وبيضحكنى من قلبى استمتعت بكل لحظة فى الأغنية، وتابعت: شكراً ليك يا تامر على اهتمامك وإحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللى حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دى".

من ناحيته علق الفنان تامر حسني كاتبا: "يا ثراء والله أنا اللى فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلبى الفنان اللى بتحبيه من وإنتى صغيرة والمخرج اللى وقفتى تمثلى قدامه ما شاء الله كل الناس حاسة إحساسك الجميل، اختيارى ليكى كان فى محله” وأضاف: فعلاً تستحقي كل الخير والنجاح وأنا شايفك قريب جداً في مكانة كبيرة أوي أوي بإذن الله".

وكان قد طرح تامر حسني كليب لأحدث أغانيه وهي "موحشتكيش" من ألبوم "هرمون السعادة"، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.