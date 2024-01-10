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الأربعاء 10 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تستقبل أكثر من 25 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 25 ألفا و400 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.3 مليون شخص.
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 20 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.5 مليون شخص.
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
 

بولندا أوكرانيا حرس الحدود البولندية