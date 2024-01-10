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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على قرار صاغته الولايات المتحدة يدين هجمات الحوثيين المتمركزين في اليمن على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري للهجمات، قائلا: إنها تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين.

وغيرت العديد من شركات الشحن مسارها لتجنب البحر الأحمر، واختارت بدلا من ذلك الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا.

وقال الحوثيون إن الهجمات تستهدف السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إليها، وإنهم يتضامنون مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

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