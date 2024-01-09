ننشر أسماء مصابى حريق منزل بإحدى قرى مركز المنصورة فى الدقهلية

استقبلت مستشفى شربين المركزى فى محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، 5 مصابين بإختناقات فى حادث احتراق منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية كفر بدواى التابعة لمركز المنصورة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله المبانى المجاورة.

فيما أصيب كلا من أحمد اشرف عبده، أحمد شكرى مدبولى، عامر محمد جلال، عبد الله فتحى عبده، وسحر السيد على، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث أكد مصدر طبى أن حالتهم مستقره.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق هائل بشقة بالطابق الثانى فى منزل مكون من ثلاث طوابق بقرية كفر بدواى التابعة للمركز ووجود مصابين.

وعلى الفور أنتقل ضباط وحدة المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده للمبانى المجاورة.

فيما تبين من المعاينة المبدئية أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى والذى أسفر عن احتراق محتويات المنزل فيما لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح فيما أسفر، عن إصابة 5 أشخاص بإختتاقات وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.