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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة"| تصعيد جديد.. حزب الله ينفذ الهجوم الأكثر عمقًا داخل إسرائيل منذ 8 أكتوبر

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 10 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تصعيد جديد.. حزب الله ينفذ الهجوم الأكثر عمقا داخل إسرائيل منذ 8 أكتوبر
البحث عن حل سياسي.. بلينكن يلتقي نتنياهو وسط حملة أمريكية لوقف انتشار الحرب
جلسة مفتوحة.. الجزائر تدعو لمواجهة دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة 
الكارثة الصحية مستمرة.. "الصحة العالمية": وقف إطالق نار إنساني السبيل الوحيد للاستجابة لاحتياجات السكان
تسونامي القرن الأفريقي.. مطالبات صومالية بنقل مقر اتحاد القارة من أديس أبابا
الانتخابات الأمريكية.. أوباما يدعم بايدن في مواجهة ترامب

إسرائيل غزة الصحة العالمية