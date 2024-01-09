اقرأ غدًا في "البوابة"| تصعيد جديد.. حزب الله ينفذ الهجوم الأكثر عمقًا داخل إسرائيل منذ 8 أكتوبر

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 10 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تصعيد جديد.. حزب الله ينفذ الهجوم الأكثر عمقا داخل إسرائيل منذ 8 أكتوبر

البحث عن حل سياسي.. بلينكن يلتقي نتنياهو وسط حملة أمريكية لوقف انتشار الحرب

جلسة مفتوحة.. الجزائر تدعو لمواجهة دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

الكارثة الصحية مستمرة.. "الصحة العالمية": وقف إطالق نار إنساني السبيل الوحيد للاستجابة لاحتياجات السكان

تسونامي القرن الأفريقي.. مطالبات صومالية بنقل مقر اتحاد القارة من أديس أبابا

الانتخابات الأمريكية.. أوباما يدعم بايدن في مواجهة ترامب