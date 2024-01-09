الزمالك يتخطى إيسترن كومباني في دوري الطائرة

حقق فريق الكرة الطائرة بالزمالك بقيادة مدربه أشرف أبوالحسن، الفوز على حساب فريق إيسترن كومباني، بنتيجة 3-0 في الأشواط، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على صالة الزمالك.

أقيمت المباراة ضمن ثاث مباريات الفريق الأبيض بالمجموعة الأولي للدور الثاني لمسابقة دوري الكرة الطائرة .

ويواجه طائرة الزمالك، فريق الاتحاد السكندري على صالة الأخير بالإسكندرية، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة للدور الثاني للدوري.

يذكر أن طائرة الزمالك يقع في المجموعة الأولى بجانب فرق، طلائع الجيش، الاتحاد السكندرى، الطيران، الداخلية وإيسترن كومباني.