أبواللبايش يا قصب.. بدء توريد المحصول إلى مصانع أسوان وسط توقعات بزيادة الإنتاجية هذا العام.. استقبال 6 ملايين و200 ألف طن قصب لإنتاج 650 ألف طن سكر

مصانع كوم أمبو وإدفو وأرمنت ونجع حمادي وجرجا تعمل بأقصى طاقتها

استقبال 6 ملايين و200 ألف طن قصب لإنتاج 650 ألف طن سكر

توجيه الإنتاج إلى وزارة التموين لتوزيعه علي البطاقات التموينية..

مزارعو المحافظة: سعر توريد الطن زاد من 1100 إلى 1500 جنيه

أبو اللبايش يا قصب.. عندنا فرح واتنصب..أجواء من الفرح والسعادة تشهدها مصانع شركة السكر بمحافظة أسوان حيث بدأ موسم توريد محصول القصب بالمحافظة والذي يعتبره مزارعو القصب وعمال شركة السكر على حد سواء عيدًا لهم وموسم خير تعم فيه الفرحة الجميع مزارعون وعمال، كل يعمل علي قدم وساق كخلية نحل لإنجاز العمل على أكمل وجه.

وانتظمت عملية توريد محصول القصب من المزارعين لمصانع السكر علي مستوى محافظات الصعيد بدءا بتوريد محصول القصب تباعا لمصنع سكر كوم امبو ثم إدفو، ثم أرمنت ثم مصانع نجع حمادي وجرجا حيث من المتوقع استقبال ما يقرب من 6 ملايين و200 ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من 650 ألف طن سكر وتسليمها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوزيعها علي البطاقات التموينية.

وفي محافظة أسوان بدأ مزارعو القصب بالمحافظة بتوريده لمصنعي السكر بكوم أمبو وإدفو، والمستهدف هذا العام توريد حوالي مليون ونصف طن وبإنتاجية أكثر من 160 ألف طن سكر.

وقال صلاح عمر علي مصطفى العضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر، إنه مع بداية موسم توريد القصب تم تشغيل مصانع كوم أمبو وإدفو وأرمنت منذ يوم الأحد الماضي، وبدأ إنتاج السكر التمويني بما يقرب من 7 آلاف طن سكر صباح يوم الجمعة 5 يناير.

وأوضح العضو المنتدب أن الشركة بصدد استقبال 6.2 مليون طن قصب على مدار الموسم موزعه على مصانع الشركة من كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوس ودشنا ونجع حمادي وجرجا والمستهدف إنتاج 650 ألف طن سكر يتم توريدها للبطاقات التموينية بالكامل لصالح الشركة القابضة بوزارة التموين.

وأضاف أن مصانع كوم أمبو تعتبر من أكبر مصانع الشركة حيث تستقبل 15000 طن قصب يوميا وتنتج ما يقرب من 1300 طن إلى 1400 طن سكر يوميا، موضحًا أنه من المتوقع أن يعصر موسم قصب كوم أمبو نحو مليون و500 ألف طن، والمتوقع إنتاج 160 ألف طن سكر بخلاف باقي المصانع، مشيرًا إلى أن مصانع قوص ونجع حمادي تبدأ يوم 10 يناير يليها مصانع جرجا يوم 15 يناير يليها مصانع دشنا يوم 20، يناير وبهذا تكون جميع مصانع الشركة في حالة عمل واستقبال لمحصول القصب.

وأشار إلى أن هناك مساعي لزيادة محصول القصب للوصول للاكتفاء الذاتي من السكر وبالتوازي جار العمل على تطبيق منظومة الري بالتنقيط لمحصول القصب وهذه التجربة نجحت بنسبة 100%، لافتا إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة العمل على محورين هما زيادة إنتاج محصول البنجر وتحسين إنتاج محصول القصب، مضيفا أنه تم اعتماد 5 آلاف جنيه دعما للمزارع الذي يورد الفدان زائد 50 طنا للفدان ويلتزم بأسلوب الزراعة الحديثة تشجيعًا من الشركة وتحديثا لعملية الري، علاوة على عدة مزايا تقدمها شركة السكر للمزارعين تشجيعًا لهم علي الزراعة وانتظام التوريد.

مراحل التصنيع

من جهته قال سامي أحمد محمد عبد المطلب رئيس قطاعات السكر والإنتاج الحبيبي، إن سعر طن القصب زاد من 1100 إلى 1500 جنيه وننتظر توريدات تصل نحو مليون ونصف طن قصب هذا العام وتصل إنتاجية السكر نحو أكثر من 160 ألف طن سكر ونأمل في المزيد.

وأوضح أن مراحل تصنيع السكر تبدأ بدخول القصب لمنطقة التفريغ الميكانيكي لتجهيزه وتفريغه ميكانيكا عن طريق أوناش وقلابات هيدروليك، ويتم تجهيزه وتقطيعه قطعا صغيرة كل ما كانت تجهيزه أفضل ثم يدخل القصب مرحلة العصر لاستخلاص أكبر كمية عصير من القصب وتقليل الفواقد في هذه المرحلة مهم جدا؛ حيث يمر بثلاث عصارات، مشيرًا إلى أنه تم عمل تطوير في المعدات لتقليل الفاقد إلي أقل درجة والوصول إلى الرقم العالمي، ويدخل العصير إلي مرحلة التبخير أو مرحلة التركيز ويتحول العصير إلى مقدمة المصنع عن طريق التسخين والأبخرة وفي درجة بريكس 65 يتحول العصير إلى شربات ثم يدخل إلي المطبخ ويعامل معاملات حرارية ليصل إلى أن تتكون بلورة ويتم تحويله لمؤخرة المصنع ويبدأ تتكون بلورة السكر وتتحول وينزل إلى عنبر النفض ليتم الفصل بين البلورة والأرحقة عن طريق الطرد المركزي لطرد الأرحقة وتدخل بعد ذلك بلورة السكر إلى مرحلة التجفيف ثم يدخل على عنبر التعقيم ويعبأ في أجولة حسب برامج وزارة التموين للمستهلكين.

مزارعو القصب

وقال المهندس الزراعي أحمد يوسف محمد مدير عام إدارة القصب بمصانع سكر كوم أمبو يعتبر المزارع شريكا أساسيا للشركة ويبدأ دورنا مع المزارع بالنواحي الإرشادية والتوعية وفحص المحصول من أي إصابة وتوفير المبيدات والمخصبات، لافتا إلى أن أي مشكلة تواجه المزارع يتم عرضها وإذا كانت مشكلة في الري أو في الأسمدة أو أي مشكلة خاصة بالقصب أو المزارع يتم حلها حتى الوصول إلى التوريد وتنظيم الكسر وتوريد القصب على مدار الموسم يتم بدون مشاكل حسب الخطة التي وضعها المصنع وإداره الشركة.

وأوضح مدير عام إدارة القصب أن مزارعي وادي خريت واجهوا مشكلة طارئة في الري وأثرت على مساحات من الأراضي وتواصلنا مع وزارة الري وتم الاستجابة على الفور وحل المشكلة، مشيرًا إلى أن المساحات التي تضررت من العطش هذا العام أقل من العام الماضي مضيفا أن أي مشكلة تواجه المزارعين يقوم المصنع بتصعديها إلى الوزير المسئول ويتم حلها بالتنسيق مع المسئولين حتى لا يتأثر القصب، لافتًا إلى أن المزارع شريك للمصنع وعلى خط واحد حيث إنه عندما يقوم المزارع بزيادة إنتاجية الفدان يستفيد والمصنع يستفيد فالمصلحة مشتركة بينهم.

وقال سعد علي مصطفى - مزارع بجمعية العتمور بحري - نبدأ في زراعة القصب بزراعة العقله والتسميد والتربيط حتى جمع المحصول، لافتًا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في مصنع السكر عن السابق فيوجد نظام أكثر وحواري لدخول جرارات المحملة بالقصب بطريقة منظمة وهناك تعاون أكثر .

وأوضح سعد نستعد لموسم التوريد بجمع المحصول مشيرًا إلى أن الحصاد يستمر من يوم 5 يناير حتى نهاية شهر أبريل والمصنع يعمل على خطة الكسر وينظمها بين المزارعين كل مزارع يتم تخصيص موعد معين لتوريد محصوله مضيفا أنه بدأ بكسر "الخلفة الكبيرة " في الفدان بعدها يبدأ في كسر القصب الخريفي.

وقال أحمد محمد صالح - من كبار مزارعي القصب بكوم أمبو، ويمتلك 50 فدانا بمنطقة وادي خريت إنه واجه مشكلة نقص المياه والتي أثرت على المحصول، وتم حل المشكلة من قبل المسئولين، موضحًا أنه يبدأ موسم الحصاد بالتعاقد مع العمال، لافتًا إلى أن العمال رفعوا الأسعار هذا العام حيث أصبح الطن بـ 300 جنيه كسر وشحن حيث يقوم نحو من 10 إلى 15 عاملا بتحميل مقطورة يوميا والجرار يتقاضى 100 جنيه على نقل الطن، أي: أن يتكلف عماله ونقل نحو 450 جنيها على الطن الواحد علاوة علي السماد وصوبا ودورتين حرث في السنة وتنظيف العمال للأرض طوال العام فضلا على نظافة الحشائش عند بدء الكسر، مشيرا إلى أنه هذا العام نورد الطن للمصنع على 1500 جنيه.