أمطار بالسواحل الشمالية والشرقية ونشاط للرياح على معظم الأنحاء.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق.. "خبراء الطقس" ينصحون بارتداء الملابس الشتوية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد

تحذيرات جديدة أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض العديد من محافظات الجمهورية لمنخفض جوي، خلال الأيام المقبلة الأمر الذي ينعكس بدوره على انخفاض درجات الحرارة في منتصف فصل الشتاء تقريبًا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد على معظم أنحاء البلاد الأمكر الذي يسهم في تكون الصقيع على المزروعات خلال الساعات الأولى من الصباح.

أمطار على القاهرة والم حافظات

وبحسب بيان صادر عن هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارًا، فيما يعم الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء، فيما يشهد يوم غد الأربعاء سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، أما مناطق من جنوب الوجه البحري وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى حيث من المتوقع أن تشهد هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة من اليوم، ونشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد عن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 19 والصغرى 7، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 11 درجة.

تفاصيل الموجة الباردة وأمطار الأربعاء

في هذا الشأن حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود تقلبات جوية على مدار الساعات القليلة القادمة، والتي تشهد سقوط أمطار على بعض المناطق وبخاصة السواحل الشمالية والشرقية.

وقالت "غانم" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن يوم غد الأربعاء، سيكون أول أيام المنخفض الجوي حيث تنخفض درجات الحرارة بداية من الغد وحتى يوم الجمعة، فيما يشهد يوم السبت تحسن نسبي في درجات الحرارة إلا أنها ستعود للتراجع بقوة بداية من الأحد المقبل أيضًا.

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترة المقبلة خاصة أثناء التواجد خارج المنزل، حفاظًا على صحتهم، حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد المعتادة في فصل الشتاء، خاصة في ظل وجود نشاط لحركة الرياح الأمر الذي يشعرنا ببرودة الطقس.

كما دعت "غانم" المواطنين في المناطق الساحلية سواء المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر بضرورة توخي الحذر نتيجة لسقوط أمطار متوسطة تمتد على جميع محافظات الوجه البحري، والقاهرة أيضًا إلا أنها تكون خفيفة على محافظات القاهرة الكبرى.