مدحت العدل: الملكية الفكرية في بلادنا العربية فكرة «غائمة»

قال الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، إن الملكية الفكرية فى بلادنا العربية هى فكرة غائمة، بلا وضوح كاف يضمن الحقوق للجميع، بالرغم من رعاية وجهود الرئيس السيسي لهذا الملف بالتحديد، وقام بالتوقيع على إتفاقيات دولية خاصة بهذا الملف.

وتابع مدحت العدل فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن هناك بعض الكيانات تسعى لمصالحها الشخصية قبل أى إعتبار، خلاف الجمعية كيان التى تعد كيان تطوعى ولسنا أصحاب أى مصلحة، ولكننا حراس على حقوق المبدعين، إلى جانب كيان يسعى لإعادة الحقوق إلى أصحابها، ونحن هنا للدفاع عن الحقوق وخاصة ورثة أعضاء الجمعية من حقهم فى إهادة إستغلال التراث الفنى.

وأضاف العدل "تعاملنا مع الدول العربية التى تستخدم التراث الفنى المصرى، وخاصة السعودية والإمارات والكويت، هى دول تملك الإحترام فى التعاملات والإحترافية، وتعرف قيمة الملكية الفكرية، ونتعامل معهم بمنتهى التعاون، لأنهم يملكون قامات واعية ومثقفه وتدرك قيمة وإحترام التراث الفنى للغير.

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية عقدت مؤتمر صحفى بخصوص الإعلان عن مواثيق تثبت ملكية شركة صوت القاهرة للتراث الفنى لأم كلثوم، حضر المؤتمر الدكتور مدحت العدل رئيس ، والدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للجمعية، والأستاذة ناديه مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والفنان عمرو مصطفى.